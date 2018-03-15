Перекрывшую шоссе под Москвой фуру сняли на видео

На Дмитровском шоссе на выезде из Москвы, у деревни Грибки, образовалась большая пробка. Движение практически полностью парализовала перевернувшаяся фура, заблокировавшая сразу несколько рядов.
Очевидцы сняли последствия ДТП на видео. Запись опубликовал телеканал "360". Грузовик перевозил ящики с газировкой.
Лидер ЛДПР считает, что телеведущая не сделает карьеру в политике
Наследница тяжело переживает уход отца
Политику британского премьера в Париже назвали "фэнтезийной"
Псевдоним был известен только руководству