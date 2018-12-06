Страшные последствия смертельной аварии со скорой на Кубани

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" по факту ДТП с участием ВАЗ-2114 и машины скорой помощи, передает телеканал "360". Региональное МВД опубликовало жуткие кадры с места трагедии, передает сайт "ТВ Центр".
В результате столкновения погибли четверо взрослых и двое детей. По предварительным данным, аварию спровоцировал 18-летний водитель легковушки, у которого не было прав.
Решение принято
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