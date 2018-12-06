Пьяный водитель устроил забег с инспекторами
Принявший на грудь автолюбитель, поняв, что ему не скрыться от инспекторов на машине, решил спасаться бегством. Судя по всему, он не ожидал, что те окажутся физически подготовленными.
Инспекторы догнали и задержали хулигана, передает телеканал "360". Дыхание "спринтера" в алкотестер показало 0,65 промилле алкоголя. Также выяснилось, что в августе мужчину лишили прав за пьяную езду. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Решение принято
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