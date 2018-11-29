Подробности жуткой аварии с автобусом в Москве
Авария с микроавтобусом и грузовиком произошла 29 ноября на 2-й Вольской улице. В момент столкновения в маршрутке находились 15 пассажиров.
На место происшествия прибыл вертолет Московского авиационного центра (МАЦ), передает РЕН ТВ. Он эвакуирует пострадавших. Работают экстренные службы.
Очевидцы сняли последствия жуткой аварии. Кадры уже появились в Сети.
Стало известно, что среди потерпевших – трое детей. Самому младшему из них всего год. Его выбросило с места: он пролетел через весь салон и вылетел через лобовое стекло. Двум другим детям – 10 и 12 лет, сообщает Тelegram-канал Mash. Из 11 пострадавших пассажиров одна женщина в тяжелом состоянии.
Кто стал виновником аварии, пока не известно. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее крупная авария произошла на 217-м километре трассы М-2 "Крым". Там столкнулись четыре легковых автомобиля и автобус, следовавший из Москвы в Кировград. В результате один человек погиб. 37 пассажиров автобуса были доставлены до места назначения резервным транспортом.
Певицу отругали за слепую гонку за модой
Поводом стали слухи о конфликте герцогинь
Шокирующие подробности смерти певца
Артистке предлагали стать участником ток-шоу