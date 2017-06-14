За рулем сбившего насмерть пешехода Subaru был полицейский

В ночь на 14 июня поблизости от дома №76 по Каширскому шоссе на юге Москвы водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и сбил находившегося на остановке общественного транспорта мужчину, писали Dni.Ru. От полученных травм пострадавший скончался на месте. За рулем автомобиля был сотрудник патрульно-постовой службы столичного ОМВД по району Ясенево, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления МВД России. Полицейский с травмами был госпитализирован. Сообщается, что он попал в аварию в свободное от службы время и за рулем был в гражданской одежде. По факту произошедшего проводится проверка.