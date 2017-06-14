Гибель Илоны Новоселовой Кинотавр-2017 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Авто

Как выбрать недорогой спортивный автомобиль

Фото: GLOBAL LOOK press/Jasen Vinlove
Автомобильные эксперты составили рейтинг доступных в России спортивных автомобилей. В списке значится семь моделей разных производителей по вполне бюджетным ценам.
прочитано 83 раза

Самым недорогим автомобилем назван Porsche 718 Cayman S. Его можно приобрести приблизительно за 4,44 миллионов рублей. До 100 километров в час он разгоняется почти за пять секунд и скорость в триста километров в час держит уверенно.

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В тройку самых бюджетных спорткаров также вошли Jaguar F-Type Coupe и Chevrolet Corvette Stingray C7 по цене 4,5 и 6,35 миллионов соответственно. Время разгона до сотни у этих моделей составляет от 4,2 секунды, пишет Ura.news.

Nissan GT-R в базовой комплектации в России доступен всего за 6,69 миллионов рублей. Модель способна разогнаться до 315 километров в час. Примерно в этой же ценовой и скоростной категории находится купе Mercedes-AMG GT стоимостью в 8,29 миллионов рублей. За 3,8 секунды автомобиль достигает отметки в сто километров в час на спидометре, а максимальная скорость, которой он может порадовать – 310 километров в час. 

  

Отметку в 10 миллионов и одновременно в 300 километров в час перешагнули два спорткара. Audi R8 Coupe V10 Plus ценой в 11,2 миллиона держит скорость в 330 километров в час, до "сотни" разгоняясь всего за 3,2 секунды. Самый дорогой автомобиль -Lamborghini Huracan LP 580-2 – можно приобрести за 11,4 миллиона рублей, обменяв эти деньги на известный бренд, 318 километров в час максимальной скорости и  3,4 секунды разгона до скорости в сто километров в час. 

Автор: Алексей Минин14 июня 2017, 09:34

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