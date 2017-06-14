Как выбрать недорогой спортивный автомобиль

Автомобильные эксперты составили рейтинг доступных в России спортивных автомобилей. В списке значится семь моделей разных производителей по вполне бюджетным ценам.

Самым недорогим автомобилем назван Porsche 718 Cayman S. Его можно приобрести приблизительно за 4,44 миллионов рублей. До 100 километров в час он разгоняется почти за пять секунд и скорость в триста километров в час держит уверенно.

В тройку самых бюджетных спорткаров также вошли Jaguar F-Type Coupe и Chevrolet Corvette Stingray C7 по цене 4,5 и 6,35 миллионов соответственно. Время разгона до сотни у этих моделей составляет от 4,2 секунды, пишет Ura.news.

Nissan GT-R в базовой комплектации в России доступен всего за 6,69 миллионов рублей. Модель способна разогнаться до 315 километров в час. Примерно в этой же ценовой и скоростной категории находится купе Mercedes-AMG GT стоимостью в 8,29 миллионов рублей. За 3,8 секунды автомобиль достигает отметки в сто километров в час на спидометре, а максимальная скорость, которой он может порадовать – 310 километров в час.





Отметку в 10 миллионов и одновременно в 300 километров в час перешагнули два спорткара. Audi R8 Coupe V10 Plus ценой в 11,2 миллиона держит скорость в 330 километров в час, до "сотни" разгоняясь всего за 3,2 секунды. Самый дорогой автомобиль -Lamborghini Huracan LP 580-2 – можно приобрести за 11,4 миллиона рублей, обменяв эти деньги на известный бренд, 318 километров в час максимальной скорости и 3,4 секунды разгона до скорости в сто километров в час.