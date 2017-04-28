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В Москве у безработного угнали спорткар за 4,3 млн

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В московскую полицию обратился безработный мужчина 1981 года рождения. Он рассказал, что из гаражного бокса на Куликовской улице на юго-западе Москвы был похищен его спортивный автомобиль Nissan GT-R, передает РИАМО. Материальный ущерб оценивается в 4,3 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

28 апреля 2017, 14:28

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