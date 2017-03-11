Том Хэнкс купил УАЗик "Буханку" для путешествий
Хэнкс сообщил, что будет путешествовать на уазике. "У меня новый грузовичок. Отправляюсь в поход", – подписал снимок актер. Как вычислили поклонники Хэнкса, актер купил машину в Будапеште.
Пользователи Сети поздравили звезду с приобретением и восхитились машиной. Примечательно, что большинство комментариев под фото русскоязычные. "Это отличный хиппимобиль", – написал один из поклонников актера.
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