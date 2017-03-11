Том Хэнкс купил УАЗик "Буханку" для путешествий

Американский актер Том Хэнкс купил УАЗ-452, который в народе прозвали "Буханка". Новым автомобилем звезда Голливуда похвасталась в Instagram.

Хэнкс сообщил, что будет путешествовать на уазике. "У меня новый грузовичок. Отправляюсь в поход", – подписал снимок актер. Как вычислили поклонники Хэнкса, актер купил машину в Будапеште.

Пользователи Сети поздравили звезду с приобретением и восхитились машиной. Примечательно, что большинство комментариев под фото русскоязычные. "Это отличный хиппимобиль", – написал один из поклонников актера.