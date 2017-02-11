На западе Москвы троллейбус столкнулся с иномаркой

На западе Москвы утром 11 февраля троллейбус столкнулся с легковым автомобилем Renault. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, передает агентство городских новостей "Москва". Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП,
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