На западе Москвы троллейбус столкнулся с иномаркой

На западе Москвы утром 11 февраля троллейбус столкнулся с легковым автомобилем Renault. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, передает агентство городских новостей "Москва". Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП,