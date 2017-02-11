На трассе в Сибири перевернулась военная техника
Свидетелями инцидента стали десятки местных жителей. На опубликованных кадрах видно, что военная техника застряла на трассе в необычном положении. Очевидец происшествия сообщил, что военным пришлось использовать лебедки, чтобы поставить технику на гусеницы, передает Life.ru. Информации о пострадавших нет.
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