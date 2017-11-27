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Авто

В утренний час пик Москва поехала быстрее

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Столичные дороги по утрам стали свободнее. Средняя скорость движения автотранспорта в городе в час пик (с 8:00 до 10:00) в сентябре – октябре этого года увеличилась на 4% по сравнению с показателем годом ранее, свидетельствуют данные исследования компании "Яндекс".
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Согласно результатам статистики, к настоящему времени ситуация на городских дорогах по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно. При этом, она остается гораздо лучше, чем это было в 2013 году. Так, средняя скорость движения в утренний час пик этой осенью была на 4% выше, чем в 2016-м. В то же время, говорится в отчете, средняя скорость движения в дневное время снизилась на 3-4%, а в вечерний час пик (с 17:00 до 20:00) – не изменилась.

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Лучше всего дела обстоят на Московской кольцевой автодороге, где средняя скорость утром составляет около 37 километров в час. В вечерний час пик кольцо движется в среднем со скоростью около 30 километров в час, а после полуночи повышается до 95 километров в час.

По Садовому кольцу и Третьему транспортному кольцу (ТТК) быстрее всего транспорт движется утром. Средняя скорость движения на Садовом в утренний час пик составляет около 27 километров в час, затем постепенно снижается и к 18 часам составляет лишь 15 километров в час. Аналогичная ситуация и ТТК, где с утренних 32 километров в час к вечеру скорость потока снижается до 20 километров в час.

По радиальным дорогам самый быстрый путь от московской кольцевой до Садового кольца в утренний час пик пролегает по Рублевскому шоссе, потом по Кутузовскому проспекту (27 минут). Чуть дольше займет дорога по Звенигородскому шоссе (28 минут) и по Можайскому шоссе и Кутузовскому проспекту (33 минуты). Эти же трассы являются самыми быстрыми и вечером.

Хуже всего обстоят дела с движением по шоссе Энтузиастов, где дорога от МКАД до центра занимает 75 минут. Вечером же самые большие трудности ожидают автомобилистов на проспекте Андропова и Липецкой улице, где в среднем, этот отрезок преодолевается за 70 минут. "Хотя средняя скорость движения тут и выше, чем на шоссе Энтузиастов, она все равно невысокая, а путь от Садового до МКАД таким образом получается довольно длинным", – говорится в исследовании компании.

В свою очередь, данные Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) в оценке положительного изменения скорости движения более консервативны в сравнении с исследованием "Яндекс". "Данные Яндекс – с 2013г. скорость утром +14%; наши данные +13%" – сообщается на страничке ведомства в Twitter. Как отмечают аналитики Центра, оценки "Яндекса" по движению в центре не учитывают большие ограничения на дорогах во время работ по реализации программы "Моя улица" с мая по сентябрь в этом году.

Отметим, что худшим с точки зрения дорожной ситуации днем для автомобилистов стало 25 декабря 2014 года. В тот день снегопад парализовал Москву, сервис "Яндекс.Пробки" оценивал загрузку трасс в максимальные 10 баллов. Тогда на МКАД образовалась самый большой за все время наблюдений затор – 61 километр, что больше половины всей трассы. Второе место в этом антирейтинге занимает 18 января 2013 года, а "бронзу" получило 25 января 2017 года.

Автор: Дмитрий Куклин27 ноября 2017, 16:57

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