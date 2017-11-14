Первый снегопад обернулся хаосом для Москвы
По данным портала "Яндекс.Пробки", в утренний час пик пробки составили семь баллов. Движение затруднено на главных автомагистралях мегаполиса.
Осложняет дорожную ситуацию и множество мелких ДТП. Только на МКАД в период с 09:00 до 10:00 произошло около 20 аварий.
Накануне вечером МЧС предупредило об ухудшении погоды в столичном регионе. По данным ведомства, до 11:00 14 ноября в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Не исключено ухудшение видимости.
В МЧС рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, таких как обгон, перестроение и опережение. Пешеходам напомнили, что при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, передает сетевое издание m24.ru.
В свою очередь синоптики заявили, что в ближайшие дни москвичей ожидает теплая, но пасмурная погода. Воздух прогреется до +6. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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