Первый снегопад обернулся хаосом для Москвы

В столице в ночь на вторник, 14 ноября, прошел первый в этом сезоне снегопад. Из-за осадков движение на московских дорогах сильно затруднено.

По данным портала "Яндекс.Пробки", в утренний час пик пробки составили семь баллов. Движение затруднено на главных автомагистралях мегаполиса.

Осложняет дорожную ситуацию и множество мелких ДТП. Только на МКАД в период с 09:00 до 10:00 произошло около 20 аварий.

Накануне вечером МЧС предупредило об ухудшении погоды в столичном регионе. По данным ведомства, до 11:00 14 ноября в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Не исключено ухудшение видимости.

Публикация от @sasha_raduga Ноя 13 2017 в 9:46 PST

В МЧС рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров, таких как обгон, перестроение и опережение. Пешеходам напомнили, что при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами, передает сетевое издание m24.ru.

Привет ) утренняя пробка!! Ужас....хоть из дома не выходи...����������������❄❄❄❄ снег в Москве - коллапс на дороге.... #москва#утро#пробки#московскиепробки#снег Публикация от Кристина Томас (@trantantinka) Ноя 13 2017 в 10:46 PST

В свою очередь синоптики заявили, что в ближайшие дни москвичей ожидает теплая, но пасмурная погода. Воздух прогреется до +6. Возможен ветер с порывами до 15 метров в секунду.