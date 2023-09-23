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Пятница 22 сентября

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Милота зашкаливает: золотистый ретривер подружился с лошадкой на видео

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Если с другом вышел в путь – веселей дорога. Не верите? Смотрите видео!

Обходительный пес Джэкс решил попытать удачу и познакомился с лошадкой Джинни. Несмотря на разницу в размерах, животные отлично поладили. И хотя двух любителей скорости разделил забор, они нашли способ весело провести время.

Золотистый ретривер задорно лаял и бегал вокруг загона за новым другом, а потом улегся поближе к ограждению и облизнул лошадиную мордочку. Джинни ответила ему взаимностью. Милота зашкаливает, а видео набирает просмотры на Youtube.

Отметим, собака — лучший друг не только лошадки, но и человека. Как пишет сайт VSE42.RU, на Урале полицейская собака Тора помогла найти пропавшего мужчину. Между тем телеканал "360" информирует, где в Подмосковье встречается крупное сообщество собаководов-любителей.

23 сентября 2023, 00:04
Фото: Caroline Brinkmann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
YouTube/Viralhog✓ Надежный источник

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Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

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