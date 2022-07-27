"Она кричала „помогите“, а потом началась поножовщина": вся правда о кровавом насилии над девушкой в Новосибирске

Как сообщалось ранее, молодой мужчина предположительно из ревности нанес множественные удары ножом своей девушке, после чего жертва скончалась. Теперь всю правду о кровавом насилии над девушкой выложил знакомый предполагаемого убийцы. Видео со словами молодого человека по имени Константин опубликовал Пятый канал.
Мужчина рассказал, что накануне у пары был очередной конфликт. Расправа началась, когда вокруг стало меньше людей, которые могли быть очевидцами.
"Человек за ней побежал, она кричала „помогите“, а потом началась поножовщина," – рассказал Константин.
Предполагаемый преступник действительно был очень ревнив и неоднократно ссорился со своей девушкой. По словам Константина, его знакомый также принимал запрещенные вещества, о чем было известно окружению.