"Он сейчас нападет на нас!": северяне сняли на видео нежданную встречу с медвежонком

Встретив медведя и других диких зверей, нельзя их кормить.

Жители села Териберка, который находится в Мурманской области, проезжая по трассе на машине, встретили медвежонка. Дикое животное перебежало дорогу и направилось вдоль нее. При этом зверь не обратил никакого внимания на едущий рядом автомобиль, пассажир которого снял видео. "Он сейчас нападет на нас!", – воскликнул автор ролика.

Один из мужчин, находящийся в машине, предложил покормить медвежонка, но другой сумел отговорить. Это, действительно, не лучшая затея, ведь добрый поступок может обернуться весьма плачевными последствиями. Не стоит забывать, что дикие животные довольно опасны.