Солнце удалось рассмотреть еще ближе: уникальное видео зонда

Европейское космическое агентство ESA представило видео, снятое зондом Solar Orbiter, который был разработан совместно с NASA для исследования Солнца и запущен несколько лет назад. Космическому аппарату удалось снять звезду с пока максимально возможного расстояния.
На первых кадрах – Солнце в полном размере, можно рассмотреть яркие петли коронального газа. Затем телескоп показывает увеличенное светило и его петли поменьше.
Исследователи уточняют, что в момент съемки зонд Solar Orbiter находился внутри орбиты Меркурия (первой планеты от Солнца), а тепловой экран аппарата нагревался до 500 градусов по Цельсию.