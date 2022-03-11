Беременная рептилия попала на УЗИ: страшное видео хищника с яйцами внутри

В ветеринарную клинику Новороссийска доставили необычного пациента – самку удава по кличке Змея. Владелец удава привез своего питомца на УЗИ, чтобы проверить течение беременности.
Во время процедуры удав вел себя довольно спокойно. Врач и хозяин старались не делать резких движений, чтобы змея не напугалась, и ситуация не вышла из-под контроля. Как выяснилось во время УЗИ, внутри рептилии содержится аж 20 яиц! Многодетная мать переносит беременность хорошо.
Ранее "Дни.ру" публиковали видео ужасающей смертельной схватки вынырнувшего из-под воды хищника и летучей лисицы. Огромный крокодил вмиг проглотил животное на лету.