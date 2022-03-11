Страшная смерть: Мощная пасть вынырнувшего из-под воды чудища сожрала несчастное существо

В Сеть попало видео, на кадрах которого отражается вся суть дикой природы. Драматичный и одновременно страшный момент запечатлели свидетели произошедшего.
На видео огромный гребнистый крокодил за считанные секунды приговорил к смерти свою жертву. Его мощная пасть вынырнула из-под воды и вмиг проглотила летучую лисицу, которая к своему несчастью летела слишком низко к речной глади Дейнтри. Несчастный крылан вмиг был съеден.
Видео было снято организатором круизов для наблюдения за дикими животными Дэвидом Уайтом в австралийском штате Квинсленд. Ролик опубликовали на сайте Newsweek.
"Я видел, как крокодилы возбуждаются, когда лисицы пьют воду, но за 25 лет я никогда не видел, чтобы они выпрыгивали из воды и ловили их", – рассказал очевидец.