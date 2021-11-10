Звезда фильма "Зимняя вишня" Сафонова разбилась в ДТП в центре Москвы

Звезда фильма "Зимняя вишня" была за рулем автомобиля Hyundai. Судя по кадрам, которые оказались в Сети, виновником аварии стал водитель BMW, который грубо нарушил правила дорожного движения, совершив опасный маневр и вылетев на встречную полосу.
В итоге столкнулись три легковых автомобиля. Елена Сафонова получила перелом ребра и надколенника. Актрису госпитализировали. Помимо нее, в больницу попал еще один человек.
Напомним, Елена Сафонова прославилась после выхода на экраны фильма "Ищу мою судьбу" 1974 года, затем снялась в культовой картине "Зимняя вишня". Также она появилась в фильмах о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В последнее время артистка играла в сериалах, последние ее киноработы – "Сваты" и "Журов".
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