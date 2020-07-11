Навка в кокошнике пустилась в пляс после дегустации водки (видео)

Последние несколько дней Татьяна Навка активно делится фотографиями с отпуска. Так, поклонники узнали, что недавно она посетила деревню Мандроги в Ленинградской области, где окунулась в атмосферу древнерусского быта.
В селе находится восемь изб из сруба XIX века. Там Татьяна познакомилась с фольклором и ремеслом того времени. Особенно знаменитости запомнился музей водки, коллекция которой собрана со всего мира. Навке даже удалось продегустировать алкогольный напиток.
Также фигуристка устроила русские народные танцы под баян и балалайку. Татьяна опубликовала видео, на котором видно двух играющих на музыкальных инструментах мужчин, и пляшущую спортсменку в кокошнике. "Невероятный островок-музей-деревня, где такое ощущение, что для отдыха есть все! И танцы, и музыка, и хлеб-соль", – написала Навка.
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