Навка в кокошнике пустилась в пляс после дегустации водки (видео)

В этом году из-за пандемии коронавируса посетить заграничные курорты невозможно, поэтому знаменитости отдыхают в России. Татьяна Навка отправилась в путешествие в необычное место.

Последние несколько дней Татьяна Навка активно делится фотографиями с отпуска. Так, поклонники узнали, что недавно она посетила деревню Мандроги в Ленинградской области, где окунулась в атмосферу древнерусского быта.

В селе находится восемь изб из сруба XIX века. Там Татьяна познакомилась с фольклором и ремеслом того времени. Особенно знаменитости запомнился музей водки, коллекция которой собрана со всего мира. Навке даже удалось продегустировать алкогольный напиток.

Также фигуристка устроила русские народные танцы под баян и балалайку. Татьяна опубликовала видео, на котором видно двух играющих на музыкальных инструментах мужчин, и пляшущую спортсменку в кокошнике. "Невероятный островок-музей-деревня, где такое ощущение, что для отдыха есть все! И танцы, и музыка, и хлеб-соль", – написала Навка.