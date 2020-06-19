Татьяна Навка стала неузнаваемой без макияжа

Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Татьяна Навка. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Навка предстала без макияжа. Судя по внешнему виду, самоизоляция пошла ей на пользу.
прочитано 546 раз

Свежий снимок Татьяны Навки обнародовала в своем инстаграм-аккаунте певица Анна Семенович. Дело в том, что на фото олимпийская чемпионка по фигурному катанию выглядит не старше 20 лет.

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Кроме Татьяны Навки, в гости к звезде заглянула Алика Смехова и Татьяна Борщ. Девичник Анна Семенович устроила в рамках своей новой программы на МУЗ-ТВ "У-Дачный чарт".

Напомним, во время пандемии Татьяна Навка переболела коронавирусом. К счастью, болезнь прошла в совсем легкой форме. По словам фигуристки, она только не чувствовала запахи. А это, как известно, ключевой симптом этой опасной инфекции.

Автор: 19 июня 2020, 01:58 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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