Татьяна Навка стала неузнаваемой без макияжа

Свежий снимок Татьяны Навки обнародовала в своем инстаграм-аккаунте певица Анна Семенович. Дело в том, что на фото олимпийская чемпионка по фигурному катанию выглядит не старше 20 лет.
Некоторые россияне не узнали спортсменку на снимке. Они отметила, что знаменитость очень похорошела. "Девочки, не надо завидовать. Просто съешьте клубничку", – подписала кадр с подругами Анна Семенович.
Кроме Татьяны Навки, в гости к звезде заглянула Алика Смехова и Татьяна Борщ. Девичник Анна Семенович устроила в рамках своей новой программы на МУЗ-ТВ "У-Дачный чарт".
Напомним, во время пандемии Татьяна Навка переболела коронавирусом. К счастью, болезнь прошла в совсем легкой форме. По словам фигуристки, она только не чувствовала запахи. А это, как известно, ключевой симптом этой опасной инфекции.
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