Парад Победы на Красной площади – прямая трансляция

Коронавирус и последовавшие за ним ограничения внесли свои коррективы в празднование Дня Победы в России. 9 мая в Москве состоялась только воздушная часть парада. Остальные торжества перенесли на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.

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