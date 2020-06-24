Парад Победы на Красной площади – прямая трансляция

Прямая трансляция с Красной площади, где 24 июня 2020 года проходит Парад Победы, собрала у экранов миллионы зрителей по всей России и за ее пределами. С трибун за происходящим наблюдает президент России Владимир Путин, другие представители российской власти, а также делегаты из других стран. Особо почетные места заняли ветераны Великой Отечественной войны.
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