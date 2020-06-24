ВАЖНО: Парад Победы на Красной площади – прямая трансляция
Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Среда
24 июня
Лента новостей
09:57
Парад Победы на Красной площади – прямая трансляция
08:05
Данила Козловский выложил фотографию с дочерью
06:00
Макеева в шубе на голое тело взбудоражила поклонников
04:03
Жена Газманова возбудила откровенной съемкой
02:02
Дочь выглядит старушкой на фоне Валерии
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 июня 2020 года
22:01
Белорусский политик нашел скрытый смысл в присутствии Лукашенко на параде Победы 24 июня
21:57
В Нижегородской области мать 26 лет продержала дочь взаперти
21:53
"Вы не люди!": Домогаров сорвался из-за травли Ефремова
21:22
Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус
20:36
Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери
19:58
Ведущий скандального ютуб-шоу намекнул на подлый обман Асмус и Харламова
19:17
Валерий Меладзе признал печальную правду о проекте "Голос"
19:03
Путин расширил льготную ипотеку
18:44
Директор театра Виктюка обвинен в изнасиловании
18:31
Под Петербургом арестован стрелявший по лодке с людьми бывший депутат
18:24
Набиуллина: Экономический спад в России будет слабее, чем на Западе
18:15
"Тогда и начались споры и недовольства": причина развода Харламова и Асмус оказалась банальной
18:13
В жилом доме под Москвой прогремел взрыв
17:47
Путин сделал заявление о повышении налога для богатых россиян
17:37
Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет
17:35
Стала известна истинная причина конфликта Канделаки и Садальского: Шутил на похоронах!
17:32
Путин ввел новые дополнительные выплаты из-за коронавируса
17:31
START опубликовал тизер сериала "Текст. Реальность" с Асмус и Петровым
17:08
В тоннеле в Москве загорелась машина
16:56
"Уезжает в Гагры с новым парнем": гей-разоблачение Харламова после новости о разводе
16:54
Хилькевич напугала поклонников заявлением о переменах: Надеюсь, это не развод?
16:54
С Ефремова сняли часть вины
16:39
На общем собрании РАН обсудили вакцину от коронавируса
16:20
Гогунский из "Универа" о разводе Харламова и Асмус: Отказались от хайпа на семейной драме
16:19
Елена Степаненко высказалась об увольнении с телеканала "Россия 1"
16:00
Цискаридзе рыдает из-за смерти любимого
15:58
В московской квартире обнаружили 5 новорожденных детей
15:44
Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией
15:44
Мишулина об увольнении Добронравова: Ему пророчили судьбу следующего худрука
15:42
"Мужик не хочет открыть глаза!": Асмус уличили в неверности Харламову
15:06
Федор Бондарчук приступил к съемкам первого в карьере сериала "Псих"
15:03
Коронавирус: приколы про COVID-19
15:00
Сябитова готова помирить Асмус и Харламова в эфире шоу "Давай поженимся"
14:55
Зеленский заявил о желании отобрать у России часть территории
14:51
На северо-западе Москвы в тоннеле вспыхнул автомобиль
14:48
Охлобыстин о карьере Ефремова после ДТП: Все это покрыто мраком
14:47
Ангелина Вовк вспомнила свой неудачный брак: Контролировал каждый шаг
14:37
Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
14:06
Соперник Лукашенко о массовых протестах в Белоруссии: Народ устал и хочет перемен
13:51
Врачи рассказали об опасных свойствах аспирина и анальгина
13:45
Софья Каштанова из сериала "Полицейский с Рублевки" впервые показала лицо маленького сына
13:44
Ангелина Вовк потеряла ребенка и пережила клиническую смерть
13:38
Оголившийся Костюшкин рассекретил сокровенный разговор с Турчинским
13:35
Россиянка с тремя фамилиями пропала без вести
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной
"Хватит портить жизнь Вадиму!": подруга Аманти выступила с заявлением
Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
"Вы не люди!": Домогаров сорвался из-за травли Ефремова
Асмус и Харламов объявили о разводе
Появились новые подробности смерти 18-летней русской миллионерши на Бали

Парад Победы на Красной площади – прямая трансляция

Коронавирус и последовавшие за ним ограничения внесли свои коррективы в празднование Дня Победы в России. 9 мая в Москве состоялась только воздушная часть парада. Остальные торжества перенесли на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.
прочитано 374 раза

Прямая трансляция с Красной площади, где 24 июня 2020 года проходит Парад Победы, собрала у экранов миллионы зрителей по всей России и за ее пределами. С трибун за происходящим наблюдает президент России Владимир Путин, другие представители российской власти, а также делегаты из других стран. Особо почетные места заняли ветераны Великой Отечественной войны.

Автор: 24 июня 2020, 09:57

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик нашел скрытый смысл в присутствии Лукашенко на параде Победы 24 июня
Зеленский заявил о желании отобрать у России часть территории
Соперник Лукашенко о массовых протестах в Белоруссии: Народ устал и хочет перемен
Кремль анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Шоу-бизнес

"Вы не люди!": Домогаров сорвался из-за травли Ефремова
Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус
Валерий Меладзе признал печальную правду о проекте "Голос"
Ведущий скандального ютуб-шоу намекнул на подлый обман Асмус и Харламова

Проишествия

Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин заговорил о разводе с Валерией

Продюсер рассказал, как самоизоляция повлияла на его отношения с певицей
Шоу-бизнес

Цискаридзе рыдает из-за смерти любимого

Танцор убит известием
Шоу-бизнес

Ведущий скандального ютуб-шоу намекнул на подлый обман Асмус и Харламова

Пара заявила о разводе спустя 8 лет совместной жизни
Происшествия

Отец 18-летней миллионерши назвал имя виновного в смерти дочери

Блогер Настя Тропи попала в аварию на Бали

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+