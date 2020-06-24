Ветераны на Параде Победы спровоцировали скандал

Полноценный Парад Победы в Москве в 2020 году удалось провести 24 июня – спустя ровно 75 лет после того, как победители впервые прошли по Красной площади и бросили нацистские знамена к подножию мавзолея. Для большинства зрителей – это важное и радостное событие, однако нашлись и те, кто начал искать любой повод для того, чтобы раскритиковать торжество.

Скандал из-за того, что на зрительских трибунах Парада Победы 24 июня будут присутствовать ветераны, начали раздувать еще загодя. В некоторых СМИ появилась информация о том, что пожилых победителей посадили на карантин. Дескать, какое-то время им придется просидеть взаперти ради того, чтобы затем оказаться на почетных местах и лично посмотреть на проход солдат и техники по Красной площади.

Сообщалось, что ветеранов собираются рассадить на расстоянии в полтора метра друг от друга. Дескать, таким образом также будет обеспечиваться безопасность в условиях угроз распространения коронавируса. Первые же кадры с трансляции Парада Победы на Красной площади показали, что это не так. Пожилых солдат посадили вплотную друг к другу и к другим зрителям на трибунах, что оказалось вполне логичным, однако стало поводом для возмущения отдельных сетевых критиков.

Кроме того, комментаторы попытались раздуть скандал из-за того, что ни марширующие по Красной площади солдаты, ни ветераны, ни другие зрители не надели защитные маски. Впрочем, об этой особенности было известно заранее. Тем не менее, отдельные возгласы недовольства этими обстоятельствами все же раздавались в интернете.

Нароооду ��. Армия без масок, ветераны тоже без масок �� pic.twitter.com/z7PHUV6DIY — Экологическая технореволюция и реиндустриализация (@woskrese17) June 24, 2020

Отметим, куда больше людей не стали специально скать поводы для возмущений, а просто насладились торжеством. Проход военной техники, солдат в исторической и современной формах – все это вызвало настоящий восторг у зрителей. Как успели отметить многие зрители, самое главное – Парад Победы 24 июня напомнил всем нам о том, через что пришлось пройти нашему народу и заставил вновь испытать гордость за наших предков, благодаря стараниям и подвигу которых мы живы.