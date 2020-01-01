Под обрушившимся на город снегом могут оставаться люди, сообщил источник в правоохранительных органах
В результате катастрофы один человек погиб, остальные жители оказались завалены
Магнитуда подземных толчков, эпицентр которых располагался на глубине более 90 километров, достигла 7,0
В американской столице объявлен режим чрезвычайного положения в связи с надвигающимся "снегопадом века"
Мужчина несколько раз выстрелил в лед, однако успеха в деле уборке московских крыш не достиг
Президент Белоруссии рассказал о положительных сторонах обрушившегося на республику циклона
Ученые назвали точки планеты, больше всего подверженные этому атмосферному явлению
Синоптики Северной столицы предупреждают, что уровень воды в реке продолжит повышаться
Посетители национального парка Пик-Дистрикт стали свидетелями необычного природного явления
Для стабилизации ситуации с подъемом уровня воды в Неве МЧС решили открыть створки городской дамбы