Крушение самолета с футболистами
У лайнера закончилось топливо, подтвердили специалисты
Его состояние на данный момент является критическим
Спортсмен остался дома отмечать день рождения ребенка
Спортсмен доставлен в ближайшую больницу
Знаменитости скорбят о футболистах, погибших в авиакатастрофе в Колумбии
Игроки клуба "Шапекоэнсе" должны были прилететь в Колумбию гораздо позже
По последним данным, 15 пассажирам удалось спастись
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала нехватка топлива
По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли