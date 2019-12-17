Археологи раскрыли тайну знаменитых истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов и почвоведов установила, что вулкан служил для древних жителей – полинезийцев Рапануи – не только источником камней и других материалов, но и пищи. В химическом составе грунта обнаружили большое содержание фосфора и кальция, которые обеспечивали хороший урожай, сообщает телеканал "360".
Ученые заключили, что местные обитатели устанавливали огромные статуи-истуканы мои рядом с горой, поскольку верили, что это повысит плодородность почв. Исследование показали, что они действительно выращивали в этой местности множество культур, включая батат и бананы.
Цивилизация Рапануи исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. По одной из версий, у нее закончились природные ресурсы.
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