Названы лучшие мобильные приложения уходящего десятилетия

Специалисты составили рейтинг самых популярных мобильных приложений за почти минувшие последние десять лет. Пьедестал лидеров достался программам от компании Facebook, передает телеканал "360".
Первые четыре места заняли Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram соответственно. Пятую строчку получил Snapchat – набор инструментов для корректировки изображений. Наиболее прибыльными для создателей оказались Netflix, Tinder, Pandora Music, Tencent Video и Line.
Среди игр наибольший успех обрела Subway Surfers о приключениях сбежавшего мальчика в метро. За ней следуют Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans.
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