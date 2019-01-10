В Минобороны раскрыли детали уничтожения российского спутника

В Министерстве обороны России подтвердили уничтожение российского спутника "Космос-2430" в плотных слоях атмосферы 5 января 2019 года. В ведомстве отметили, что запущенный в 2007 году аппарат был списан еще в 2012-м. В начале этого года он был планово сведен с орбиты.

Дежурные силы ВКС России полностью контролировали схождение космического аппарата с орбиты на всех участках траектории, передает РИА ФАН. Аппарат полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном.