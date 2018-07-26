По прогнозам всех глобальных аналитических компаний рынок киноиндустрии, аудиовизуального контента будет уверенно расти в перспективе 2035 года Средний класс, который составляет основу потребления. чувствует себя увереннее, и растет, в первую очередь на развивающихся рынках. Это создаёт благоприятные условия для роста данного сектора.

Роботизация , софтверизация, автоматизация– все это стремительно замещает рутинный труд человека, освобождая все больше личного времени, которое в основе тратится на развлечения , где аудиовизуальный контент и медиа является основной частью индустрии развлечений

Играя при том важнейшую роль в социальных программах, вовлекая зрителей в сопереживание с героями кинолент и сериалов, уводя от деструктивного социального выбора и вакуума.

Помимо указанных выше очевидных тенденций, так же к росту будет способствовать и трансформация сектора развлечений, эко системы медиа и кинематографа. Такие изменения, вплоть до метаморфоз будут результатом появления и внедрения новых технологий (Смешанная реальность, голограммы, итд), основой которых является децентрализованные решения известные как Блокчейн (Blockchain)

Как развиваться российскому сектору аудиовизуальных развлечений? Пытаться расширятся на глобальных рынках? Или ставить ставку на синергию с технологиями? Или совместить оба варианта?

Все это и многое другое на встрече с ведущим корейско-американским инвестором и продюсером Сэм Чи (Sam Chi), сделавшим революцию корейского кино со своим Oldboy , инвестировавшим в более 20и успешных фильмов в Корее и Америке и сопроизводство с Michael Bay (Transformers), Tony Bancroft(Mulan) и с Simon Fuller (American Idols). В фильмах снимались Emily Blunt, Sylvester Stallone, Danny DeVito идр

Сэм также сейчас глубоко погружен в криптоэкономику и блокчейн , здесь ему весьма помогает его предыдущий опыт, до кинематографа Сэм был Вице Президентом JP Morgan , крупнейшего в мире инвестиционно-банковского конгломерата

– Корейское чудо. О том как корейское кино стало востребованным в мире и самым востребованным в Азии

– Как можно организовать сопроизводство фильмов, сериалов, мультипликации и иного контента между российскими и корейскими коллегами

– Будущее кинематографа и медиа

– Блокчейн и медиа

– Инвестиции в криптоэкономику , майнинг и блокчейн стартапы

Это и многое иное в этот день на клубной встречи с легендарным Сэм Чи

Напомним, что SHULGIN 2.0.3.5 – серия мероприятий, организованных российским бизнесменом, венчурным инвестором и композитором Александром Шульгиным. Они призваны объединить лидеров и экспертов в разных отраслях для поиска глобальных путей развития общества на период до 2035 года.

Прошлое мероприятие было посвящено развитию индустрии туризма. Подробнее об этом – в специальном материале Dni.Ru.