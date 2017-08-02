Над Антарктидой поймали НЛО
Въедливые исследователи смогли отыскать объект, внешним видом напоминающий классическую летающую тарелку, на бескрайних просторах Антарктиды. На снимке видно НЛО серого цвета и слегка приплюснутой формы. Впрочем, скептики уверены, что речь идет либо о игре теней в складках местности, либо о банальном дефекте пленки. Тщательно разглядеть таинственный объект (или смазанное пятно) можно на выложенном энтузиастами видео начиная с 2:20 от начала ролика.
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