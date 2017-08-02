Над Антарктидой поймали НЛО

Несмотря на постоянные насмешки со стороны научного сообщества, увлеченные своим делом уфологи продолжают искать доказательства присутствия на Земле и других уголках Солнечной системы наличия высокоразвитых форм инопланетной жизни. Помогают им в этом нелегком деле многочисленные фотографии, сделанные из космоса.

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