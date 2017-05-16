В России стартовали продажи Nokia 3310

Продажи обновленного телефона Nokia 3310 начались в России до официальной презентации. Устройство появилось в интернет-магазинах по цене четыре тысячи рублей, передает Lenta.ru.

Как рассказали в пресс-службе компании HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, официальный анонс должен был пройти во вторник, 16 мая. Ранее сообщалось, что первыми новинку протестируют жители Великобритании – там аппарат можно будет приобрести 24 мая.