США отправили в космос военный спутник

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 03:18 мск стартовала ракета-носитель Delta IV со спутником-связи военного назначения WGS-9, передает РИА Новости. Аппарат предназначен для передачи сигналов между военными кораблями, подводными лодками, самолетами и наземными войсками, а также обеспечивает видеоконференции между военными в защищенном режиме. Предполагается, что спутник будет служить не только Вооруженным силам США, через него должны проходить сигналы военных стран-союзников.