Тысячи участников ожидают старт большой игры в горах: фестиваль ROSAFEST 2023 х GORILLA ENERGY совсем близко!

Певица Слава станет бабушкой Тесты Удовиченко сломала позвоночник Игры Сонник

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Как семье снизить ставку по ипотеке?
партнеры
Четверг
19 января
Лента новостей
17:30
"Нюхали, пили, трахались": Панин вскрыл личную связь с Кучерой
17:10
"Позади – огромная совместная история": Стриженова выходит замуж
16:50
"Бриллиант": Раскрасневшаяся Цымбалюк-Романовская довела народ до исступления
16:30
"Бабушка лет 80": Молодящаяся Волочкова превратилась в заплывшую морщинами опухшую старуху
16:10
Жена иноагента Пугачева появилась на могиле Кикабидзе с главой украинских боевиков Зеленским
15:50
"Показала накладной живот": Ждущая ребенка Орлова предъявила суррогатную маму
15:30
Как к Началовой: на могилу Чуриковой началось массовое паломничество
15:10
"Отдыхаем": Роковая брюнетка засветилась на отдыхе с Лепсом в отражении стекла
14:50
"Чтобы ты нас венчала": дочь Янковского заявила матери о свадьбе за бугром
14:38
Укутанный украинским флагом труп клявшего Россию Кикабидзе вынесли под веселые песни
14:30
Любовь осталась в прошлом: Бывшая Ефремова поставила на себе крест
14:10
В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
13:50
Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 января
13:30
"Жена отговаривала": Замотанное в тряпку тело Газманова нашли на краю проруби после смерти
13:10
Выгодно ли брать кредит в кризис?
12:50
В возрасте 76 лет умер режиссер Николай Досталь
12:30
"Включил внутренний стержень": Настоящий отец детей Пугачевой забрал одного ребенка
12:10
Уверен в победе: адвокат Добровинский растоптал "причастного" к смерти Моисеева директора
11:50
Готовимся к свиданию: как создать в квартире романтическую атмосферу
11:30
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
11:10
Звезда фильма "Чернокнижник" пропала в горах Калифорнии
10:50
Пойман в окружении баб: Поставивший точку в разводе Маликов начал новую жизнь
10:30
В Екатеринбурге загорелась нелегальная свалка
10:10
Ухаживает за ней: Расфуфыренная вдова засветилась на могиле Абдулова с новым любовником
09:50
На МКАД водитель грузовика влетел в такси и погиб
09:30
Больше не увидим: Орущему националистические лозунги Меладзе дали пинка из России
09:10
"Горы, море, пальмы": подсидевшая Урганта Галич сбежала от ипотеки
08:50
"Животик пока небольшой": певица Слава сияет счастьем от новости о беременности
08:20
Потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего: Зачем же так?
08:00
Как добиться своего при помощи слов
06:08
Тест: знаете ли вы женихов Анастасии Волочковой?
04:27
Топовые ЖК бизнес-класса по итогам 2022
02:18
Квартиры внутри МКАД подешевели на 5%
00:00
Крещение Господне: приметы и традиции 19 января в Богоявление
22:00
"Осталось не так много времени": состояние пропавшей Пьехи перестало быть секретом
21:00
"Сделали операцию": стала известна причина ухода травмированной Удовиченко
20:40
"Отдыхаю не одна": умотавшая на Мальдивы Волочкова променяла жениха на другого
20:00
"У меня орудуют мошенники": скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков
19:40
"Делала у хирурга": возмущенная Рудковская рассказала о своей пластике
19:20
"Что с лицом?": поклонники перестали узнавать Юлию Ковальчук
19:00
Порвавшая с Прилучным Муцениеце назвала бывшего клоуном: Сложно
18:40
Место выбрала сама: вдову Этуша похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище
18:20
"Пальцы ног не чувствую": совершившая роковую ошибку Боня закончила свой путь
18:00
"Мошенник!": Семенович с воплями набросилась на обманувшего ее мужика
17:40
"Мне смешно": забравшаяся наверх с помощью мужа Подольская публично оскалилась
17:20
Вход запрещен: к сраженному инсультом Краско перестали пускать людей
17:00
"Хочется сорваться": истощенный Пьеха вывалил все проблемы
16:40
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
16:40
Объявившая о браке с Гордоном Барановская заговорила о беременности: Мама и папа
16:20
Неудачные браки, тайная приемная дочь, борьба с раком: что случилось с актрисой Симоновой
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет
В скандале с оскорбившем россиян Якубовичем поставлена жирная точка
"Я приехал": оскандалившийся миленок Пугачевой поставил россиян на уши
Пристроились сзади: Истосковавшаяся по интиму Волочкова затащила в постель четырех мужиков
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
"Крик сердца": Билан после диагноза ВИЧ доживает остаток дней
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Спорт
Тысячи участников ожидают старт большой игры в горах: фестиваль ROSAFEST 2023 х GORILLA ENERGY совсем близко!

Тысячи участников ожидают старт большой игры в горах: фестиваль ROSAFEST 2023 х GORILLA ENERGY совсем близко!

С 28 января по 04 февраля 2023 при поддержке титульного партнёра – бренда энергетических напитков Gorilla Energy тебя ждёт настоящая эстетика зимы, неделя свежего снега, душевные мероприятия, где ты найдёшь новых друзей. Катайся, отдыхай, крути любовь и градусы на главном курорте страны Роза Хутор!
прочитано 52 раза

Фото: пресс-служба

В честь юбилея сотрудничества Gorilla Energy с фестивалем, команда именитых граффити художников, среди которых RASKO (более 500 000 подписчиков в соцсетях), разместили рисунки на экстрим тематику в первом отеле для райдеров Riders Lodge, под эгидойRosafest x Gorilla Energy. Бренд уже более 5 лет поддерживает основные фристайл-соревнования фестиваля и заряжает всех гостей энергией в апре-ски зоне.

Фото: пресс-служба

Главная фишка фестиваля – горнолыжный квест Большая Игра Тинькофф, где одновременно бьются за призы до 10 тысяч игроков. За 5 лет разыграно 1 500 000 рублей от Тинькофф, 6 000 000 миль Tinkoff All Airlines и 185 000 классных призов, в этом году призовой фонд – 500 000 рублей.

Фото: пресс-служба

Сноупарк в этом году дополнят новыми фигурами для профессионалов и любителей, ты сможешь тренироваться вместе со 150 сильнейшими атлетами страны. Помимо тренировок, каждый день будут проходить соревнования от разных брендов с общим призовым фондом 600 000 рублей.

Спортивной новинкой станет целое новое направление – Olimpbet Slalom Academy.Неделя бесплатных тренировок на специально подготовленной трассе завершится соревнованиями. Спортивные достижения можно отметить на концертах Olimpbet Live.

Фото: пресс-служба

Онлайн-кинотеатр PREMIER создаёт оригинальный контент и показывает его первыми. Гостям фестиваля откроются две секретные премьеры по обычным браслетам фестиваля, а обладатели VIP браслетов вместе с атлетами, артистами, блогерами и СМИ отправятся наafterparty в шале с панорамным джакуззи.

В прошлые годы на Розафест выступали FEDUK, Хлеб, Cream Soda, Markul, АИГЕЛ. Вэтом году фестиваль откроет SALUKI, а закрытие пройдёт под хип-хоп ритмы группыCAPTOWN. На закрытых вечеринках ожидают Лёшу Миронова и Матвея Ларионенко aka4eu3 из питерской музыкальной группировки AVG, диджея Элджея DJ Cherocky, а самыемощные апре-ски тусовки будет качать знаменитая в Москве промо-команда Лагерь воглаве с идеологом Басей Трошаниной.

Фото: пресс-служба

Стартаперы и представители IT, среди прочих гостей, ежегодно собираются вместе кататься, общаться и находить менторов. За 7 лет фестиваль поддержали более 15 мировых брендов. За привлечение партнёров и разработку интеграций отвечает генеральный продюсер и со-основатель проекта Юлия Брумель.

В этом году технологическим партнером стала крупнейшая российская ИТ-компания VK. Проекты VK позволяют общаться, играть, слушать музыку, смотреть и снимать видео. VK– это место встречи для общения и отдыха не только онлайн, но теперь и оффлайн в горах.

С современными технологиями можно будет познакомиться в бренд зоне realme,популярного производителя смартфонов и электроники. Помимо зрелищного контеста в сноупарке, у бренда будет собственный корнер с профессиональной фотостудией, где ежедневно будут проходить различные активности с розыгрышем ценных призов, там же вы сможете подробно ознакомиться с новинками, например, одними из первых в стране увидеть realme 10 Pro+, ожидаемый смартфон с изогнутым экраном.

Фото: пресс-служба

Самокат удивляет не только своей быстрой доставкой от 15 минут, но и крутыми активностями для всех гостей курорта Роза Хутор. В зоне бренда можно будет получить снеки и напитки по системе ски-инн, прямо при спуске с горы не снимая лыж! На подогреваемых лавочках можно перекусить и сделать уютные фото с видом на горы.

Наиболее ловкие смогут выловить призы от бренда в уникальной аэротрубе. Если хочется комфортного отдыха от и до – заселись в отеле со звёздами Rosa Spring Hotel& SPA с прямым выходом на гору. Или отправляйся бандой друзей в классный молодёжный отель Ays Design – и ты властелин более 100 километров идеально подготовленных трасс курорта Роза Хутор. Среди именитых гостей фестиваля в этом году Никита Серов, Саша Габар, Оля Казанцева, Володя XXL, Элина Камирен, Екатерина Танасиенко, Анна Кведар и другие популярные блогеры.

Фото: пресс-служба

Мероприятие заслуженно получило статус «лучший фестиваль по версии BEMA» и международную премию за лучшее молодёжное событие. Сюда едут за комфортом, уютом, понятным окружением. Больше не придётся скучать за баром или разучивать повороты на склоне одному. Тебя ждёт захватывающий мир новых знакомств на 8-межегодном Rosafest x Gorilla Energy 2023

Официальный сайт фестиваля spotway.ru

Фото: пресс-служба
Автор: 19 января 2023, 17:24

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Уверен в победе: адвокат Добровинский растоптал "причастного" к смерти Моисеева директора

Брат Бориса Моисеева вылетел в Москву на суд
Шоу-бизнес

"Жена отговаривала": Замотанное в тряпку тело Газманова нашли на краю проруби после смерти

Олег Газманов пошел на риск
Шоу-бизнес

Пойман в окружении баб: Поставивший точку в разводе Маликов начал новую жизнь

Маликов рассказал о чувствах
Недвижимость

"Горы, море, пальмы": подсидевшая Урганта Галич сбежала от ипотеки

Блогерша хочет уехать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака

Здоровье

"Вплоть до онкологии": почему изжога сводит людей в могилу
"Знаете, как уговаривали?": аферисты из частных клиник загнали пенсионерок в долговые ямы
Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин
Осторожно – тонкий лед: как помочь провалившемуся на водоеме

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+