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Спорт
Главные скандалы российского футбольного сезона

Главные скандалы российского футбольного сезона

Российский футбол – это не только остросюжетная борьба непосредственно на поле, но и масса скандальных случаев, происходящих за пределами "зеленого прямоугольника". Мы расскажем о главных и самых памятных скандалах текущего сезона 2021/22 годов.
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Зарема в «Спартаке»

Жена владельца московского клуба Леонида Федуна – Зарема Салихова, стала главным ньюсмейкером в российском футболе в 2021-м году. Красотка, которая оказывала непосредственное влияние на жизнедеятельность самого популярного клуба страны, и даже какое-то время входила в совет директоров «Спартака», не стеснялась выражать свое мнение по любому поводу, касающемуся московского клуба. А делала это преимущественно с помощью постов в своем телеграм-канале, который со временем превратился в самый скандальный паблик о жизни российского футбола.

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Именно в «телеге» Зарема высказывалась относительно назначений того или иного тренера, а также «выживала» из «Спартака» некоторых неугодных ей руководителей. В частности, после скандальных откровений Салиховой ушел из клуба спортивный директор Дмитрий Попов. Который, правда, отказался покорно принимать роль жертвы: в ответ на выпады жены Федуна Попов в собственном канале в Telegram выложил личную переписку с Заремой, где было немало компрометирующих ее высказываний. Итогом всей этой истории стало то, что Салихова удалила свой канал и стала меньше светиться в информационном поле, но влияние на клубные дела все еще сохранила.

А что же сам «Спартак»? Клуб успел сменить за первую половину сезона главного тренера – вместо португальца Руя Витории «Красно-белых» возглавил итальянец Паоло Ваноли. Также москвичи пробились в плей-офф Лиги Европы, а вот в Премьер-лиге сезон команда пока проваливает, о чем свидетельствуют и котировки букмекеров. Если установить мобильную версию приложения БК 1xСтавка на телефон, то в его удобном меню можно отыскать коэффициент на победу «Красно-белых» в чемпионате, который свидетельствует всего о 2% шансов на успех. И это неудивительно, ведь после первой части сезона и 18-ти сыгранных туров «Спартак» занимает лишь 9-е место в турнирной таблице, отставая от лидера – питерского «Зенита», на 15 очков.

Отыграть такой гандикап за оставшиеся туры не кажется реальной задачей. И, по мнению экспертов, такой провал команды в РПЛ связан, в том числе, и с чехардой в руководстве, а также с напряженной обстановкой внутри клуба.

Дзюба против Карпина

После назначения главным тренером сборной России Валерия Карпина, сменившего после провала на Евро-2020 Станислава Черчесова, одним из главных вопросов, который мучил болельщиков, был вызов в состав сборной одиозного бомбардира Артема Дзюбы. Ведь все любители футбола помнили о непростых отношениях этого игрока с Карпиным еще со времен их совместной работы в московском «Спартаке».

Ожидания напряженных отношений игрока и тренера подтвердились, и вскоре новости спорта в российских СМИ, касающиеся сборной страны, заполонило множество цитат относительно конфликта, как от его непосредственных участников, так и от «сочувствующих». Кто-то призывал Карпина закрыть глаза на старые обиды и все же воспользоваться услугами одного из лучших бомбардиров чемпионата России и лучшего «голеадора» за всю историю российского футбола. А кто-то настаивал на том, что принципы есть принципы, и «накалять» атмосферу в раздевалке дополнительными недомолвками и стрессом не стоит.

Похоже, сами Карпин с Дзюбой решили прислушаться ко второй версии развития событий, и даже личная встреча в Санкт-Петербурге, которая, как утверждают очевидцы, длилась почти два часа, не привела к достижению взаимопонимания. В итоге Дзюба «самоисключился» из состава национальной команды, заявив о желании сосредоточиться на клубных делах и набрать оптимальную форму, а Карпин, похоже, был только рад тому, что игрок сделал за него тяжелый выбор и настаивать на включении Дзюбы в свои тактические планы не стал.

Протесты фанатов

Футбольные фанаты – отдельная каста людей, у которых, как правило, всегда есть особое мнение по любому поводу, касающемуся жизнедеятельности их любимого клуба или правил, устанавливаемых на стадионе. И в 2021-м году фанатам было особенно нелегко, ведь их свободу попытались жестко ограничить введением обязательного «Fan ID» для входа на стадион, да и в целом правоохранители частенько обходились не особо ласково с фанатами. Чего стоит лишь массовое задержание болельщиков на матче московского ЦСКА против «Зенита»! Тогда, напомним, более четырех сотен зрителей были отправлены в отделения полиции, включая даже женщин и детей. А предлогом для такого решительного «рейда» представителей правопорядка стало пиротехническое шоу, устроенное на трибунах фанатами «Армейцев».

Многие представители фан-движения заявили после скандального инцидента о том, что это была спланированная акция от полицейских, подтверждением чего могло послужить и то, что камеры видеонаблюдения по странному стечению обстоятельств именно в разгар задержаний перестали работать в эпицентре событий. В поддержку пострадавших болельщиков ЦСКА прошли протесты по множеству городов России – болельщики покидали свои места на трибунах прямо во время матчей любимых команд.

Турецкий новичок ЦСКА и «русские Наташи»

ЦСКА оказался замешан и в самом «свежем» скандале, связанном с российским футболом. Правда, теперь главными действующими лицами стали не фанаты, а СММ-щики «Армейцев». Анонсируя переход в клуб из Москвы турецкого футболиста Юсуфа Языджи, сотрудники клуба в социальных сетях выложили в виде «ролика» шуточную переписку с футболистом, главным посылом которой было предложение для Языджи перебраться в ЦСКА, потому что «в России есть много Наташ».

Стереотипная и довольно давно не смешная шутка про «Наташ», которых так любят в Турции, тут же вызвала широкий резонанс в среде футбольных болельщиков и в спортивных СМИ. Ответственные за публикацию постарались мгновенно стереть следы своего репутационного провала, удалив записи, но Интернет, как известно, помнит все, поэтому карусель скандала завертелась на полную мощность.

В клубе пообещали разобраться с людьми, отличившимися мерзким чувством юмора, и, судя по всему, среди тех, кто будет наказан, оказалась и редактор CSKA TV Катерина Кирильчева. Она уже успела извиниться, назвав поступок СММ-отдела «неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным». Но хватит ли извинений руководителям журналистки?

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Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / www.globallookpress.com
Автор: 28 января 2022, 16:33

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