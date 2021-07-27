Тхэквондист Ларин принес России еще одно золото Олимпиады

Российский тхэквондист Владислав Ларин занял первое место на соревнованиях Олимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 80 килограммов. Эта золотая медаль стала седьмой высшей наградой в копилке национальной команды России.
В финальном поединке Ларин встретился со спортсменом из Северной Македонии Деяном Георгиевски. Бой закончился со счётом 15:9 в пользу россиянина. Незадолго до этого он одолел китайского бойца Сунь Хуни в полуфинальной схватке. Состязание завершилось с результатом 30:3, сообщает телеканал "Царьград".
Популярные темы форума
Что бы вы не смогли простить партнеру?
Кто занимается саморазвитием?
Симпатичная соседка
Егор Крид ведет себя как баба
Муж стал странно себя вести
Сын Шепелева просто копия Фриске