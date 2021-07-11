Проигравший в поединке Макгрегор получил серьезную травму: Кость просто разломилась

Свершилось ожидаемое событие в мире смешанных единоборств. Конор Макгрегор встретился в октагоне с противником Дастином Порье.
В результате поединка ирландец проиграл своему американскому оппоненту. В ходе первого раунда спортсмен сломал ногу, из-за чего не смог продолжить драться. Пострадавшего бойца госпитализировали. "Кость просто разломилась", — прокомментировал случившееся ирландец. Стоит отметить, что это уже второе поражение Макгрегора в боях с Порье.
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