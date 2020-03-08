Умер молодой российский спортсмен

Умер чемпион Паралимпийских игр 2012 года по легкой атлетике Евгений Кегелев. Он скончался на 34-м году жизни, пишет сайт Паралимпийского комитета России.
Кегелев представлял Красноярский край. Он был удостоен ордена Дружбы за высокие достижения в спорте. Причины смерти Евгения Кегелева не уточняются.
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