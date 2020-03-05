Знаменитого футболиста поймали с фальшивым паспортом

Экс-футболист Роналдиньо попался в одном из отелей Парагвая с поддельным паспортом. Полиция провела у спортсмена обыск и оставила его в номере под охраной.
Правоохранителям уже выдали ордер на арест бывшего футболиста, пишет телеканал "360". Ранее у Роналдиньо забрали загранпаспорт из-за невыплаченных налогов.
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