Чемпиона России по боксу арестовали за хранение наркотиков

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили заключили под стражу. Спортсмена подозревают в хранении наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".
В минувшее воскресенье, 2 февраля, СМИ сообщили о том, что Кушиташвили и его друг были задержаны в Москве. При досмотре чемпион России набросился на сотрудника Росгвардии. Позднее выяснилось, что у спортсмена был пакетик с запрещенным веществом, передает RT.
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