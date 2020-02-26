Российский дайвер установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом

Знаменитый российский дайвер, четырехкратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса по плаванию подо льдом. Атлет преодолел 181 метр без акваланга в Амерьевском карьере в подмосковном Щелково, сообщает телеканал "360".
Этот мировой рекорд стал для Молчанова 19-м. Свое достижение спортсмен посветил матери, прославленной ныряльщице Наталье Молчановой. Она погибла при погружении неподалеку от испанского острова Ивиса в августе 2015 года.
"Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни. Дань безграничной̆ любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело", – отметил Алексей.
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