Впервые за 12 лет: биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира. Уроженец Саратова принес России первое золото ЧМ в спринте с 2008-го года.
Стоит отметить, что всего же золотых наград на чемпионатах мира у нашей сборной не было с 2017-го, когда мужская сборная выиграла эстафету. Личной победы не было еще дольше. Последней выиграла Екатерина Юрлова в индивидуальной гонке на ЧМ-2015, напоминает Sportsdaily.ru.
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