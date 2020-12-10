Названа причина смерти знаменитого итальянского футболиста Паоло Росси

В Италии умер легендарный итальянский футболист Паоло России. Бывший нападающий национальной команды скончался в возрасте 64 лет.
О смерти Росси сообщила в своем инстаграм-аккаунте его жена – Федерика Каппеллетти. Она опубликовала совместное фото с покойным супругом, подписав его "навсегда". Точная причина ухода спортсмена из жизни пока не называется, но итальянские спортивные СМИ выяснили, что мужчина был неизлечимо болен, передает телеканал "360".
В разные годы Паоло Росси выступал за "Ювентус", "Милан", "Верону" и другие клубы. В составе сборной Италии по футболу он выиграл чемпионат мира 1982 года, получив титул лучшего бомбардира турнира.
Популярные темы форума
Путин не вор!
Для убогих, тупых, даунов и украинцев!!! Рашка - средневековое государство на территории современной Сербии.
Вы любитель свинины?
бывший попользовал и бросил?
Я парень и хочу накачать губы, мне 14 лет и у меня большая грудь, встречаюсь с двумя мужчинами, а одноклассник задолбал, обрюхатил студентку.
Подросток
вовлекла подругу в проституцию, что делать?
Хочу в восьмой раз выйти замуж, но
Вам приходилось жить с алкоголиками?
У мочалок есть начальник, знаменитый Шиквадыр. Он свой толстый писюкальник всем мочалкам засадил.