"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Теннис Хоккей Футбол

Топ новостей

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
"Зачем походить на перекроенную куклу?": Сафронов высказался о показавшей грудь Аллегровой
"Я потерял всю семью": Корчевников узнал о непростой жизни популярного артиста
партнеры
Пятница 6 сентября
Лента новостей
16:48
На Ямале прикинувшийся девушкой парень выманивал деньги у местных жителей
16:30
Совет на выходные
16:29
"У меня деньги есть": Лукашенко сняли покупающим телку
16:28
В московском магазине "Пятерочка" мужчине пробили череп из-за бутылки водки
16:25
Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта
16:13
"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка
15:53
Звезда поразила декольте до пупа на Венецианском фестивале
15:46
Путину доложили о страшном инциденте с Эллой Памфиловой
15:29
Грубившему Путину Зеленскому поставили ультиматум
15:26
Дрожащую Меркель посадили в Китае (видео)
15:19
Двое приезжих изнасиловали и жестоко убили 21-летнюю россиянку
14:52
"Оставил их без жилья": Пригожин и Валерия о семейном скандале
14:45
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
14:45
Зеленский затеял опасную игру с Коломойским
14:24
От Меладзе ушла Джанабаева
14:21
Вышедший из себя Лукашенко озвучил наглое требование к Путину
14:03
Россияне стали чаще ходить по врачам
13:54
"Пьянка в разгаре": окосевшая Гагарина ушла в отрыв
13:33
Отбилась стулом и царапалась: жуткие детали нападения на Памфилову
13:31
Объявлено о новом налоге для россиян
13:31
Когда все бесит: названы способы справиться с негативом
13:24
Памфилова высказалась о самочувствии после дерзкого нападения
13:06
"Чтобы долго помнили": эпатажная звезда возвращается в "Дом-2"
12:57
100 частных музеев со всей России представят экспонаты в Сокольниках
12:44
Памфилова сделала важное заявление после нападения
12:21
На Эллу Памфилову напали с электрошокером: последние подробности
12:09
Что известно о приближенной к Лукашенко сексуальной красотке
12:04
"Завалится": названа дата обрушения Крымского моста
11:41
Молодящаяся Пугачева облюбовала большой мохнатый ствол в Юрмале
11:29
"Красотка!": Глюкоза расцвела после слухов о разводе
11:01
Буланова о состоянии ставшего жертвой несчастья сына
10:56
"Палач": Зеленского обвинили в массовых убийствах
10:55
Популярная певица объявила о завершении карьеры
10:41
Женщина родила двойню в 74 года
10:31
Кудрявцева довела до истерики известную актрису
10:26
Бывший президент Зимбабве умер после страшной болезни
10:18
Волочкова в странном состоянии выставила напоказ свои пельмени
10:00
Кокорин и Мамаев вышли по УДО
09:48
Главные события Москвы
09:40
Вайкуле раскритиковали за поведение на сцене
09:31
Глава Крыма пригласил Зеленского в гости
09:20
После появления с Бабкиной Гор неожиданно объявил об уходе
08:53
Пожилую жену Виторгана перестали узнавать после вторых родов
08:34
300 гостей и 12 миллионов на банкет: новые подробности свадьбы Собчак
08:13
"Кто эту мразь ничтожную раскручивает?": Соловьев отхлестал известного ведущего за фильм о Беслане
07:38
"Нашла счастье в бутылке крепкого алкоголя": одинокую Бузову облили грязью
06:20
Видео с абсолютно голым Зеленским возмутило народ
04:31
"Мгновенно сел в лужу": всплыли малоизвестные факты о Стасе Костюшкине
02:19
Известный певец чудом ожил после страшной аварии
00:07
"Я спал у них на полу": друзья приютили алкоголика Брэда Питта
21:54
"Окончательно похоронить": Объявлено о страшной роли Зеленского в судьбе Украины
21:51
Рассекречены имена любимчиков Елизаветы II
21:50
"Идет 16-я неделя": жена Тарасова раскрыла подробности своего "интересного положения"
21:48
В Ижевске ребенка сбили на пешеходном переходе
21:43
В Петербурге рабочий разбился насмерть при строительстве дома
21:28
Жительница Ульяновска убила целительницу из-за плохого лечения
21:24
Это предательство: из-за оскандалившейся с Крымом Собчак заговорили о тюремном сроке
21:21
Легендарный участник ВИА "Самоцветы" скончался от рака
21:18
"Кодла сетевых глистов": ожидающую ребенка вдову Рынскую лишили последнего
20:53
В Уфе женщина ударила ножом ревнивого возлюбленного
20:35
"Чувствовала вселенский страх": Кудрявцева испытала шок от мерзкой твари
20:32
Гинеколог обнародовал детали беременности Собчак
20:15
Есть пострадавшие: под Москвой грузовик протаранил маршрутку
19:45
Под Москвой обрушился детский лагерь
19:41
Лазарев выпал в осадок от горячего вида Лорак
19:17
Калининградец грозился убить ножом отца из-за наследства
19:09
Шантажирует домработница: известный артист поделился бедой у Шепелева
18:29
В "ЕР" продолжат помогать детям с хроническими заболеваниями
18:29
"Продолжаем!": неугомонный Тарзан намерен оголяться до старости
18:14
Разобрали на органы в Турции?: обстоятельства смерти российской модели заинтересовали Малахова
18:01
Подло совравшему Лукашенко неожиданно ударили в спину
17:32
Зеленский объяснил свой отказ от кастрации
17:14
В дом к самой высокооплачиваемой певице ворвался преступник
17:02
"Приятно смотреть": престарелая Бабкина вышла в свет с молодым любовником
16:52
Настя Ивлеева вышла замуж и поменяла фамилию
16:45
Зеленский врезал Порошенко по самому больному
16:42
"Какой же я счастливый гусь!": Воля поведал о самом сокровенном
16:34
Россиянку зарезали и закопали в чемодане после свидания
16:30
Путин играючи поставил на место зарвавшегося Трампа
16:07
"Ведьма и сволочь": бывший муж "обласкал" ушлую Удовиченко в ток-шоу Борисова
15:57
Продали турецкому мужику: Володина ошеломила новостями из жизни Гузеевой
15:40
Зеленский получил грозное предупреждение от Путина
15:23
"Трусость и страх": Поклонская поделилась возмущением
15:22
Мат на мате: Богомолов сделал откровенное признание
15:05
Новый неожиданный поворот в разводе Глюкозы
15:03
"Все разбито и уничтожено": подробности о состоянии Крымского моста после атаки
14:55
Выпивал и шел бить полицейских: Корчевникову рассказали о личной драме Шукшина
14:53
На станции метро "Царицыно" женщина упала на рельсы
14:50
"Цена неподъемная": Поргина отказалась ставить достойный памятник Караченцову
14:47
Собчак нелепо оправдалась за скандальные слова о Крыме
14:22
Представитель Бузовой о покупке шикарной виллы
14:11
Porsche Cayenne Coupe начал жаркую войну за кошельки россиян
14:01
Газманов на всю страну показал свои красные яблочки
14:00
Выдуманный язык: украинцы получили удар в спину от ближайшего союзника
13:44
Кукарекать можно: суд "дал волю" французскому петуху (видео)
13:44
Похищенный Украиной тайный свидетель дела MH17 освобожден
13:36
Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:26
Назван необычный формат встречи Путина и Зеленского
13:24
Психанувшая Наташа Королева откровенно об измене спустя 16 лет брака
13:19
50-летняя Варум в костюме для секс-игр возбудила россиян
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Итальянское оперное поп-трио IL VOLO в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
Жена пошла на жертвы ради Тодоровского
Расследование вмешательства в дела России: посла США зовут в Госдуму
Программу празднования Дня Города Москвы на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ
В поведении страдающего недугом Зеленского заметили странность
Бузову жестоко затравили из-за отца-должника
Спорт

"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Футбольный эксперт Алексей Сафонов прокомментировал будущее осужденных Павла Мамаева и Александра Кокорина. Агент выступил с призывом к тренерам российской сборной.
прочитано 40 раз

Братья Кокорины и Мамаев угодили "за решетку" еще в мае 2019 года. С тех пор слухи об их положении ежедневно наводняют интернет. Не так давно суд постановил выпустить спортсменов по УДО, но какое будущее их ждет теперь в мире большого футбола?

ПО ТЕМЕ

Кокорин и Мамаев вышли по УДО

Осужденный Александр Кокорин показал лучший результат в колонии

Осужденные Кокорин и Мамаев просятся на свободу

Суд вынес сенсационное решение по делу Кокорина и Мамаева

"Если бы я был тренером, то я бы обязательно дал шанс Мамаеву проявить себя, у Кокорина сейчас есть некоторые проблемы со здоровьем", – поделился с журналистами Сафонов. Он отметил, что молодых людей "передержали" в заключении.

Кроме того, футбольный агент добавил, что спортсмены усвоили урок. Теперь же им необходимо в срочном порядке набирать форму и возвращаться в строй.

Напомним, что инцидент с двумя футболистами произошел 8 октября 2018 года. Молодые люди отмечали 10-летие своей дружбы, сообщает телеканал "Царьград". Радостное празднование обернулось громким скандалом и побоями. Так братья Кокорины и Мамаев избили водителя телеведущей с Первого канала Виталия Соловчука.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Мамаев (@mamaev_pavel17)


Кроме того, шумная компания не обошла стороной гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и главу департамента Минпромторга России Дениса Пака. Отметим, что ранее спортсмены уже были замечены в недостойном поведении. К примеру, молодых людей застали бурно отдыхающими в одном из заведений Монте-Карло после вылета сборной с Евро-2016.

6 сентября 2019, 17:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

"Можем поскандалить": Эдгард Запашный о драках с больным братом
Домой не забирают: жена обнародовала данные о состоянии Гафта
"Мое предназначение – быть мамой": Ковальчук о рождении второго ребенка
Звезда поразила декольте до пупа на Венецианском фестивале

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Тайну питерских "Белых ночей" разгадали в Москве
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
В "Сокольниках" можно бесплатно подстричься и сделать тату
Шоу-бизнес

Пожилую жену Виторгана перестали узнавать после вторых родов

Избранница артиста заметно преобразилась
Шоу-бизнес

После появления с Бабкиной Гор неожиданно объявил об уходе

Артист сделал заявление
Шоу-бизнес

"Нашла счастье в бутылке крепкого алкоголя": одинокую Бузову облили грязью

Певицу заподозрили в пагубном пристрастии
Шоу-бизнес

От Меладзе ушла Джанабаева

Певица сделала официальное заявление

Гороскоп

Совет на выходные
У мужа Поклонской нашли женщину на стороне
Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru