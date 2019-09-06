"Передержали": сделано заявление о судьбе освобожденных Кокорина и Мамаева

Футбольный эксперт Алексей Сафонов прокомментировал будущее осужденных Павла Мамаева и Александра Кокорина. Агент выступил с призывом к тренерам российской сборной.



Братья Кокорины и Мамаев угодили "за решетку" еще в мае 2019 года. С тех пор слухи об их положении ежедневно наводняют интернет. Не так давно суд постановил выпустить спортсменов по УДО, но какое будущее их ждет теперь в мире большого футбола?

"Если бы я был тренером, то я бы обязательно дал шанс Мамаеву проявить себя, у Кокорина сейчас есть некоторые проблемы со здоровьем", – поделился с журналистами Сафонов. Он отметил, что молодых людей "передержали" в заключении.

Кроме того, футбольный агент добавил, что спортсмены усвоили урок. Теперь же им необходимо в срочном порядке набирать форму и возвращаться в строй.

Напомним, что инцидент с двумя футболистами произошел 8 октября 2018 года. Молодые люди отмечали 10-летие своей дружбы, сообщает телеканал "Царьград". Радостное празднование обернулось громким скандалом и побоями. Так братья Кокорины и Мамаев избили водителя телеведущей с Первого канала Виталия Соловчука.

Кроме того, шумная компания не обошла стороной гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и главу департамента Минпромторга России Дениса Пака. Отметим, что ранее спортсмены уже были замечены в недостойном поведении. К примеру, молодых людей застали бурно отдыхающими в одном из заведений Монте-Карло после вылета сборной с Евро-2016.

