Осужденный Александр Кокорин показал лучший результат в колонии

Футболист Александр Кокорин показал отличный результат во время матча в исправительной колонии №4. Команда, в составе которой выступили футболисты Кокорин и его друг Мамаев, выиграла у белгородского клуба "Салют" со счётом 4:2. Кокорин признан лучшим игроком матча, пишет Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
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