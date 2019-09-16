Объявлена дата освобождения Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября в первой половине дня. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Белгородской области.
Напомним, в октябре прошлого года футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы. В мае 2019 года суд приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева – к году и пяти месяцам. В начале августа спортсмены подали прошение об УДО.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Ольга или Ксения?
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Не хочу делать минет
Не перезвонил после свидания