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В Воронеже водитель Mercedes специально сбил курсанта МЧС

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Камера видеорегистратора сняла момент наезда неадекватного водителя на курсанта МЧС, передает RT. На записи видно, как автомобиль Mercedes на большой скорости проезжает мимо стоящего на обочине молодого человека, разворачивается и специально сбивает пешехода.

У пострадавшего диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы. После ДТП внедорожник с места аварии скрылся. Подозреваемый – 45-летний местный житель – задержан.

10 апреля 2019, 13:23

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