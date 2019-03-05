Начала гнить нога: Кокорину сожгли кожу в СИЗО
Кокорин страдает из-за травмы колена. Футболисту приходится лечиться в следственном изоляторе, передает Пятый канал. Адвокаты Кокорина заявили, что процедуры не всегда проходят так, как надо.
"В следственном изоляторе нашему подзащитному Александру Кокорину около десяти дней назад врачи делали электрофорез – сожгли ему кожу и мышечную ткань на ноге. Саша пожаловался на загноение ноги", – цитирует защитника Life.ru.
В 2018 году Кокорин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок колена, сообщает Teleprogramma.pro. После этого спортсмен полгода не играл в футбол и пропустил чемпионат мира в России.
Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом. По информации сетевого издания m24.ru, адвокаты пытались обжаловать продление сроков заключения под стражей.
На заседании Кокорин и Мамаев не присутствовали, они давали показания по видеосвязи. "Экспресс-газета" напоминает, что спортсмены содержатся в СИЗО №2 "Бутырка". Решение суда футболисты восприняли спокойно.
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