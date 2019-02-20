Малахов приголубил рыдающую жену Кокорина

Супруга находящегося в СИЗО футболист "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова четыре месяца скрывалась от прессы. Шоумену Андрею Малахову удалось встретиться с красавицей-блондинкой.

Дарья не может без слез говорить о муже. Девушка очень переживает за здоровье возлюбленного и его дальнейшую судьбу.

По словам супруги игрока "Зенита", пребывание за решеткой заметно на него повлияло. 27-летний Кокорин сильно изменился, стал мудрее.

"Дурость, которая свойственна мужчинам до определенного возраста, она абсолютно ушла. Он очень сильно повзрослел. Он осознал, что где-то он меня обижал… Мировоззрение поменялось. Я даже мечтать не могла, что Саша настолько глубоко это осознает. Мы достаточно рано с ним встретились и по молодости многого недопонимали. Эта ситуация для нашей семьи дала много плюсов, потому что мы до конца поняли кто мы друг для друга", – рассказала Дарья в эфире программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Валитова считает, что пресса, подтасовывая факты, делает из ее мужа чудовище. Также она отметила, что сотрудник Минпромторга России Денис Пак, который стал жертвой нашумевшей драки в "Кофемании", сам провоцировал конфликт.

"Я его не оправдываю, за свои поступки надо платить, но плата должна быть соизмеримая. Наши СМИ не доносят правды. Почему во внимание не принимаются какие-то обстоятельства, доказательства, показания, – это не было просто. То, что они на него накинулись, – это была ответная реакция. Когда товарищ чиновник дает ложные показания, непонятно зачем", – заметила Валитова.

Меж тем, в избиении водителя Виталия Соловчука, который получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, после встречи с футболистом и его друзьями, по словам Дарьи, Александр вообще не участвовал.

"Ну что за совпадение? Если бы мне рассказывали, я бы тоже не поверила. В двух ситуациях было оскорбление. Плюс ко всему водитель вообще первый ударил. Это зафиксировали по камерам. Саша в этой драке не участвовал. Он только всех оттаскивал, разнимал", – рыдала супруга Кокорина.

Растроганный Андрей Малахов приголубил расстроенную Дарью. Шоумен участливо предложил супруге звезды спорта обратиться к общественности.

"Я бы еще раз хотела принести извинения за своего супруга, за всех ребят. Они очень сожалеют о том, что произошло. От своего супруга, скажу, что он просит извинения перед болельщиками футбольного клуба "Зенит", перед всеми поклонниками футбола, перед людьми, которые неравнодушны к их карьере, жизни и судьбе. Нам сейчас очень нужна поддержка людей, чтобы наша правда была услышана", – резюмировала Валитова.