Кокорина и Мамаева снова оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом. Об этом сообщает телеканал "360", уточняя, что адвокаты спортсменов пытались обжаловать продление сроков заключения под стражей.
На заседании Кокорин и Мамаев не присутствовали, они давали показания по видеосвязи. Как напоминает Ura.ru, спортсмены содержатся в СИЗО №2 "Бутырка". Решение суда футболисты восприняли спокойно, отмечает сетевое издание m24.
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