Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов

Адвокаты Кокорина предоставили справку о состоянии здоровья нападающего "Зенита", а также документы из ВТБ. В последних указана сумма на счету матери футболиста – 10,42 миллиона рублей.
Защитники Кокорина попросили суд установить залог за него в размере 10 миллионов, передает телеканал "360". Также были представлены свидетельство регистрации права на квартиру в столице и заключение врачей об операции на коленном суставе, которую перенес футболист.
Об отсутствии необходимости содержать Александра Кокорина под стражей говорится в обращении представителей Российского футбольного союза. Также защитат ходатайствует перед судом изменить меру пресечения Кокорину-младшему на домашний арест, сообщает НСН. Ранее адвокат Тимур Маршани заявил, что появление открытого покаянного письма Кокорина вряд ли окажет существенное влияние на ход судебного разбирательства.
Напомним, в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждены два уголовных дела из-за драк в центре Москвы в октябре 2018 года. Если суд признает футболистов виновными хотя бы по первой статье, им грозит до семи лет тюрьмы.
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