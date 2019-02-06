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Спорт

Кокорина выкупают из СИЗО за 10 миллионов

Семья готова внести залог за спортсмена в размере 10 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании Тверского суда Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста братьям Александру и Кириллу Кокориным и футболисту Павлу Мамаеву до 8 апреля.
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Адвокаты Кокорина предоставили справку о состоянии здоровья нападающего "Зенита", а также документы из ВТБ. В последних  указана сумма на счету матери футболиста – 10,42 миллиона рублей.

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Сюжеты Дебош Кокорина и Мамаева

Защитники Кокорина попросили суд установить залог за него в размере 10 миллионов, передает телеканал "360". Также были представлены свидетельство регистрации права на квартиру в столице и заключение врачей об операции на коленном суставе, которую перенес футболист.

Об отсутствии необходимости содержать Александра Кокорина под стражей говорится в обращении представителей Российского футбольного союза. Также защитат ходатайствует перед судом изменить меру пресечения Кокорину-младшему на домашний арест, сообщает НСН. Ранее адвокат Тимур Маршани заявил, что появление открытого покаянного письма Кокорина вряд ли окажет существенное влияние на ход судебного разбирательства.

Напомним, в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева возбуждены два уголовных дела из-за драк в центре Москвы в октябре  2018 года. Если суд признает футболистов виновными хотя бы по первой статье, им грозит до семи лет тюрьмы.

Автор: Валерия Нарская6 февраля 2019, 14:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

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